È morto Franco Della Muzia, investito da un’auto a Casatenovo mentre passeggiava con il figlio Un’auto aveva investito Franco Della Muzia e suo figlio a Casatenovo (Lecco) lo scorso venerdì 15 dicembre. Poche ore dopo, l’uomo è morto in ospedale per le ferite riportate.

È morto Franco Della Muzia, uno dei due uomini che pochi minuti dopo mezzogiorno di venerdì 15 dicembre è stato investito in via Alfieri a Casatenovo (in provincia di Lecco). L'81enne stava passeggiando insieme a suo figlio Flavio quando, forse accecata dal sole, una 50enne li ha travolti con la sua Chevrolet Aveo. Le condizioni dei due sono apparse subito critiche e il più anziano è deceduto nella giornata di ieri, sabato 16 dicembre. Stabile, invece, il figlio 52enne ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano.

Erano passate da poco le 12 del 15 dicembre quando Della Muzia e suo figlio si trovavano a bordo della strada che collega Valaperta di Casatenovo con Maresso di Missaglia per la loro solita passeggiata. Arrivati in un punto senza marciapiede, una Chevrolet gli è piombata addosso. Alla guida c'era una 50enne di Rogoredo di Casatenovo che li ha travolti sbalzandoli a diversi metri di distanza.

Le condizioni di entrambi sono apparse subito critiche. L'81enne è stato trasportato dai sanitari del 118 con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Il suo quadro clinico risultava già compromesso, avendo riportato ferite a cranio, bacino e gambe. Nel giro di poche ore, è ulteriormente peggiorato fino al decesso arrivato nella giornata di sabato 16 dicembre.

Il più giovane dei due, il docente di musica Flavio Della Muzia, è stato invece trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda. Il 52enne si trova ancora ricoverato lì in condizioni giudicate critiche, ma stabili. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. È probabile che la donna alla guida dell'auto non abbia visto i due uomini a bordo strada perché abbagliata dal sole di mezzogiorno.