Incidente stradale a Casatenovo, pedoni investiti da un’auto: sono gravi

Nella giornata di oggi, venerdì 15 dicembre, si è verificato un incidente stradale a Casatenovo, comune che si trova nella provincia di Lecco. Un'automobile ha travolto due persone, che sono state ricoverate in gravi condizioni. Sulla base di quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Alfieri, che si trova di fronte al cimitero di Valaperta.

I feriti hanno 80 e 52 anni

La dinamica, al momento, è ancora poco nota. Non è chiaro se i due pedoni stessero o meno attraversando la strada sulle strisce pedonali. La centrale operativa di Areu, appena ha ricevuto la segnalazione, ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e due automediche. È stato fatto decollare anche un elicottero. Appena sono arrivati, hanno prestato le prime cure sul posto ai due feriti: sono un uomo di ottant'anni e una donna di 52.

I rilievi affidati ai carabinieri di Merate

Il primo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza: ha traumi alla testa, al torace, al bacino e alla gamba. La seconda, invece, è stata trasferita all'ospedale Niguarda in codice rosso con un trauma cranico. Alla guida dell'automobile, c'era una donna di 56 anni che invece è stata portata in ospedale a Vimercate in codice verde. Non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.