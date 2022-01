È morto a Varese l’ex brigatista rosso Corrado Alunni: aveva 75 anni È morto a Varese all’età di 75 anni Corrado Alunni: l’uomo è ricordato per aver fatto parte delle Brigate Rosse.

A cura di Ilaria Quattrone

Corrado Alunni, ex componente delle Brigate Rosse, è morto all'età di 75 anni a Varese. L'uomo si distaccò dalle Br per fondare prima le Rosso Brigate comuniste e poi le Formazioni comuniste combattenti. Insieme a Renato Vallanzasca fece parte della evasione del 1980 da San Vittore: un episodio in cui rimase ferito. Negli anni Ottanta si sommano una serie di condanne tanto da arrivare ad accumulare cinquant'anni di galera.

Dalle Brigate Rosse all'evasione da San Vittore

Alunni è nato a Roma nel 1947. A vent'anni si trasferisce a Milano: inizia a lavorare alla Sit-Siemens e inizia il suo percorso che lo porterà alla lotta armata. In fabbrica conosce Mario Moretti, Giorgio Semeria e Paola Besuschio: tutti loro diventeranno poi brigatisti. Alunni inizia a far parte delle brigate rosse e diventa braccio destro di Renato Curcio. Nel 1978 viene catturato a Milano: gli investigatori lo trovano in un covo in via Negroli sempre nel capoluogo meneghino. All'interno c'erano armi e soprattutto documenti riservati che facevano riferimento all'attività terroristica.

Nel 1980, come scritto precedentemente, è con Vallanzasca e Colia quando partecipa alla evasione di San Vittore: prende in ostaggio un uomo durante l'ora d'aria e si fa strada fino all'uscita. I detenuti, muniti di armi, le usano contro le guardie. Da lì ha inizio una sparatoria dove Alunni rimane ferito. Dal 1987 inizia il suo percorso di dissociazione. Nel 1989 gli viene concessa la semilibertà e viene assunto dalla Enaip per catalogare il materiale didattico: "Vorrei che non lo si ricordasse solo per aver alle Br. Era un operaio e come altri delle sua generazione fece quella scelta che pagò con anni di carcere", ha detto l'avvocato Davide Steccanella.