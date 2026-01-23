milano
È morto a 87 anni Giuliano Spazzali: fu l’avvocato di Sergio Cusani in Mani Pulite

Si è spento oggi a 87 anni Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio Cusani nel processo Enimont durante l’inchiesta Mani Pulite negli anni Novanta.
A cura di Francesca Caporello
Giuliano Spazzali (foto LaPresse)
Giuliano Spazzali (foto LaPresse)

È morto oggi, venerdì 23 gennaio, all'età di 87 anni, Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio Cusani nel processo Enimont durante l'inchiesta Mani Pulite negli anni Novanta. Rappresentò il contraltare dell'allora pm Antonio Di Pietro.

Chi era Giuliano Spazzali

Nato nel 1939 a Trieste, Giuliano Spazzali, era malato da qualche tempo. Durante la sua carriera ha assistito anche Pietro Valpreda, l'anarchico che fu accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana, del 12 dicembre 1969.

Negli anni '90, in piena Tangentopoli, è passato alla ribalta delle cronache come difensore di Sergio Cusani, imputato nel processo, il primo a diventare anche mediatico, per la tangente Enimont. E soprattutto per essere stata la toga antagonista di Antonio Di Pietro, l'ex pm simbolo di Tangentopoli e con cui spesso intavolava ‘duelli'.

Nel 2008, quando è andato in pensione per dedicarsi ai suoi hobby come la lettura, la musica, le mostre, i viaggi e soprattutto la pittura, Spazzali non ha lesinato le critiche al sistema giudiziario che aveva cambiato pelle. "Ormai l'aula, il dibattimento, non esistono più – disse -. Esistono i riti alternativi, il giudizio abbreviato, il patteggiamento, che comportano la totale rinuncia alla ricostruzione della verità'". Inoltre, le sue parole sui media, ancora attuali, perché per lui, già 18 anni fa, la "spettacolarizzazione del processo" era "del tutto fine a se stessa".  Parlò anche di "una norma non scritta" che aveva "istituito la doppia aula del foro televisivo e del tribunale". In tanti lo ricordano in queste ore con grande stima. 

Antonio Di Pietro: "Onore e rispetto per l'avvocato Spazzali"

"Onore all'avvocato Spazzali per essere stato tra i primi a sapere interpretare il ruolo dell'avvocato nel nuovo processo penale accusatorio, nel quale gli italiani hanno potuto vedere il pm e il difensore sullo stesso banco di fronte al giudice. Ho rispettato le sue arringhe, anche molto determinate, quando era in vita e le rispetto ancora di più ora che se ne è andato". Queste le parole dell'ex pm di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, nel ricordare Giuliano Spazzali. 

Cronaca
