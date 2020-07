in foto: Giulia Maria Crespi (Lapresse)

È morta all'età di 97 anni Giulia Maria Crespi, fondatrice e presidente onoraria del Fai (Fondo Ambiente Italiano). Nel comunicare la scomparsa, il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei Garanti, la struttura operativa e le delegazioni del Fai "con unanime riconoscenza" dedicano a Crespi "il più commosso tributo".

A furia di sognare si riesce a portare nel concreto ciò che si sogna

Giulia Maria Crespi fondò il FAI nel 1975 con Renato Bazzoni, Segretario Generale fino al 1996: ne è stata fino all’ultimo l’anima ispiratrice pur essendo stata affiancata, prima come Presidente fino al 2009 e poi come Presidente Onoraria fino a oggi, da figure via via divenute fondamentali nello sviluppo della Fondazione."La scomparsa di Giulia Maria Crespi, fondatrice e Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano segna un momento cruciale nella storia della Fondazione, e vena di infinita tristezza l’animo del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Garanti, della struttura operativa e delle Delegazioni del FAI che a lei con unanime riconoscenza dedicano il più commosso tributo – si legge nella nota del Fai – la chiarezza del suo insegnamento, il solco tracciato, lo stile e l’entusiasmo infuso in qualsiasi cosa facesse indicano senza incertezze la strada che il FAI è chiamato a seguire per il Bene del Paese, fissata nella missione che lei stessa contribuì a definire".

Due mesi fa la morte del figlio Aldo Paravicini

"Sogni? Sì, sogni. A furia di sognare si riesce a portare nel concreto ciò che si sogna", la frase che si legge sul sito web del Fai e pronunciata dalla fondatrice. Solo due mesi fa l'imprenditrice aveva subito un grave lutto con la perdita del figlio, Aldo Paravicini, morto a 65 anni in un incidente stradale mentre tornava alle Casine Orsine, azienda agricola di famiglia, a Bereguardo.