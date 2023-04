Due fratelli in auto urtano un ciclista contromano, lui si rialza e li accoltella: uno è grave Due fratelli in auto urtano involontariamente un ciclista che in quel momento sta percorrendo la strada contromano. Ma l’uomo in sella alla bicicletta, dopo l’urto, si rialza da terra e inizia a sferrare coltellate contro i due: uno, 39 anni, è in gravi condizioni. È successo in Via Arquà, zona via Padova (Milano)

Un incidente da poco in una via stretta, zeppa di macchine parcheggiate ai lati. Due fratelli in auto urtano involontariamente un ciclista che in quel momento sta percorrendo la strada contromano.

È il finale a essere drammatico: l'uomo in sella alla bicicletta infatti, dopo l'urto, si rialza da terra e inizia a sferrare coltellate contro i fratelli.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Arquà, traversa di via Padova, a Milano.

Uno dei due fratelli è in gravi condizioni

I due, 39 e 41 anni, sono stati trasportati l'uno in codice rosso al Niguarda, per un fendente all'addome, e l'altro in codice giallo al Fatebenefratelli per una ferita meno grave. Le condizioni del 39enne sarebbero preoccupanti.

L'aggressore, invece, in un primo momento ha fatto perdere le proprie tracce: la polizia l'ha fermato poche ore dopo, nella zona poco distante di Cascina Gobba.

La dinamica dell'aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato dallo scontro tra l'Alfa 159 Station wagon, con i due fratelli a bordo, e la bicicletta di un giovane che in quel momento percorreva via Arquà (via Padova) contromano.

Dall'urto, la discussione tra i tre. Nel bel mezzo della quale il ciclista avrebbe tirato fuori uno spray al peperoncino e il taglierino con cui ha colpito gli altri due, per poi risalire in sella alla sua bici e scappare pedalando all'impazzata verso via Palmanova.

Fuga finita dopo poche ore, mentre sul posto sono accorsi i sanitari di Areu, la Scientifica e gli investigatori della polizia.