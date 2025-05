video suggerito

Due auto si scontrano frontalmente a Montichiari: morta una 45enne, gravissimo l’altro conducente Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la Fascia d’oro di Montichiari (Brescia). Una 45enne è morta all’impatto, mentre l’altro conducente è stato portato in ospedale in condizioni critiche. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una 45enne è deceduta nel pomeriggio di oggi, martedì 27 maggio, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Montichiari (in provincia di Brescia). La dinamica dello schianto non è ancora chiara, ma le due auto si sarebbero scontrate frontalmente mentre procedevano in direzioni opposte. La donna è morta nell'impatto per le lesioni riportate, mentre l'uomo che si trovava alla guida dell'altra vettura è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia.

L'incidente ha avuto luogo intorno alle 17 del 27 maggio lungo la Fascia d'oro di Montichiari, nella Bassa bresciana. La polizia stradale di Brescia è al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto e per risalire alle cause. Due auto si sarebbero scontrate frontalmente mentre procedevano in direzioni opposte. Alla guida di una c'era una donna, classe 1979, che ha perso la vita nell'impatto, mentre al volante dell'altra c'era un uomo di cui ancora non sono note le generalità.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso della 45enne e hanno trasportato l'altro conducente in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Sul sedile posteriore dell'auto della 45enne era installato un seggiolino che, nello schianto, è rimasto completamente schiacciato. Tuttavia, a bordo c'era solo la donna, residente in zona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mantova che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area.