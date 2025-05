video suggerito

Chi era Fatou Ba, la 45enne morta nello schianto frontale tra la sua auto e un Ncc a Montichiari Ieri pomeriggio la 45enne Fatou Ba è morta in un frontale tra la sua auto e un mezzo Ncc sulla Sp236 tra Brescia e Montichiari. La donna abitava a Carpenedolo ed era mamma di tre figli. Dalle prime ricostruzioni pare che la vettura a noleggio abbia invaso la corsia di marcia opposta, forse durante un tentativo di sorpasso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si chiamava Fatou Ba la 45enne morta ieri pomeriggio in uno schianto frontale tra due auto a Montichiari, in provincia di Brescia. La donna abitava nel vicino comune di Carpenedolo ed era mamma di tre figli. Il conducente dell'altra auto, in 56enne originario di Varese, è finito in ospedale in codice rosso con gravi lesioni: non si sa se sia in pericolo di vita. Lo scontro è stato tale da distruggere completamente la macchina della donna, riducendola in lamiere e facendola sbalzare sopra al guard rail al lato della carreggiata.

L'incidente è successo nella serata di ieri, martedì 27 maggio, attorno alle 17:00, sulla strada provinciale 236 tra Brescia e Montichiari. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che una vettura Ncc Mercedes abbia invaso la corsia di marcia opposta, forse durante un tentativo di sorpasso, e sia andata a scontrarsi con l'auto di Fatou Ba proveniente dall'altro senso di marcia. Lo schianto è stato tale da ridurre la macchina della donna a un mucchio di lamiere.

Sul posto dell'accaduto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Arrivati con due ambulanze, un'auto medica e un elisoccorso, gli operatori del 118 hanno fornito una prima assistenza alle vittime. La 45enne, però, è morta sul colpo e per lei non c'è stato nulla da fare, mentre il conducente dell'Ncc è stato portato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Brescia.

Nel punto dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Mantova e la Polizia Stradale di Brescia, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto e chiarire le responsabilità delle persone coinvolte. La strada è stata chiusa per oltre cinque ore per permettere le operazioni di soccorso e rimuovere i detriti dall'asfalto.