Due alpinisti rimangono bloccati su una parete a 3mila metri: salvati con l’elicottero dopo vari tentativi Due alpinisti sono stati salvati dopo una complessa operazione di soccorso: erano bloccati su una parete rocciosa sullo Spigolo Vinci, al Pizzo Cengalo, a una quota di 2950 metri, in provincia di Sondrio.

A cura di Giorgia Venturini

L’intervento del soccorso alpino che ha messo in salvo i due alpinisti

Sono stati bloccati per ore su una parete in montagna a 3mila metri senza più riuscire ad andare avanti. Il soccorso alpino è riuscito a metterli in salvo dopo vari tentativi a causa della fitta nebbia. È stato un salvataggio al limite ma di successo quello di due alpinisti, un uomo e una donna di 40 anni, che nella giornata di ieri domenica 13 agosto erano bloccati su una parete rocciosa sullo Spigolo Vinci, al Pizzo Cengalo, sopra il rifugio Gianetti, a una quota di 2950 metri, in provincia di Sondrio.

L'operazione di salvataggio

Uno dei due alpinisti è riuscito a dare l'allarme al soccorso alpino operativo in zona. Subito è stata avviata l'operazione di salvataggio: dalla base di Caiolo è decollato l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che ha imbarcato due tecnici della Stazione di Valmasino. In poco tempo sono partiti anche i militari del Sagf, ovvero il Soccorso alpino della Guardia di finanza. Raggiungere i due alpinisti non è stato facile perché la zona era molto difficile da raggiungere soprattutto in elicottero.

L'intervento lo ha spiegato Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia – CNSAS sulla loro pagina Facebook: "Dopo diversi tentativi, a causa della nebbia, l’elisoccorso ha potuto avvicinarsi e ha calato il tecnico di elisoccorso in prossimità dei due alpinisti. Il tecnico, in collaborazione con l’equipaggio dell’elisoccorso, ha effettuato un intervento molto complesso ed è riuscito a calare i due alpinisti in una zona in cui era possibile il recupero per mezzo del verricello".

I due alpinisti messi in salvo in serata

L'intervento infatti ha richiesto tempo proprio a causa delle difficoltà che avevano i soccorsi per avvicinarsi alla coppia bloccata in parete. Alla fine, quando le condizioni meteo sono state più favorevoli, finalmente gli alpinisti sono stati portati a valle e messi in salvo. L'operazione di soccorso è finito attorno alle 20 di ieri sera.