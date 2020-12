in foto: Immagine di repertorio

Drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera lungo l'Autostrada A21 in direzione Brescia: due i morti e tre i feriti, di uno ricoverato in gravissime condizioni agli Spedali Civili. Lo spaventoso schianto è avvenuto nel territorio di San Gervasio e ha visto coinvolta un'auto finita contro il guardrail.

L'auto di è ribaltata finendo contro il guardrail nella carreggiata opposta

L'allarme è scattato intorno alle 23 di ieri giovedì 17 dicembre quando è giunta la chiamata al 118 per un incidente con feriti avvenuto sull'autostrada A21, nel territorio di San Gervasio Bresciano: è qui che poco prima una vettura che viaggiava in direzione Brescia si è ribaltata schiantandosi contro il guardrail. La centrale operativa ha inviato sul posto in codice rosso quattro mezzi di soccorso con a bordo medici e infermieri da Manerbio, Brescia e Cremona e l'elisoccorso della base Hems di Brescia: la situazione è apparsa subito gravissima e purtroppo per due delle persone coinvolte nel sinistro non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada di Cremona.

Tra i feriti una ragazza di 18 anni

L'auto incidentata era ridotta a un groviglio di lamiere e i pompieri si sono messi subito al lavoro per liberare i feriti incastrati nell'abitacolo: purtroppo però per due persone non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Si tratta di un uomo e di una donna le cui generalità non sono ancora state diffuse, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, tra le quali una ragazza di 18 anni e una giovane donna di 32. Una di loro è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per oltre due ore, così da permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sulla dinamica dell'incidente avvenuto poco dopo Pontevico nei pressi di una curva è al lavoro la Polstrada.