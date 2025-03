video suggerito

Dove è stato girato Gangs of Milano: i luoghi della città nella serie Sky È uscita oggi, venerdì 21 marzo, Gangs of Milano, la nuova serie prodotta da Sky Studios che continua la storia di Blocco 181. Otto episodi diretti da Ciro Visco interamente ambientati a Milano, anche se gran parte delle scene sono state girate a Torino. Il quartiere Barona, City Life, Cordusio e la Galleria Vittorio Emanuele II sono alcuni dei luoghi milanesi presenti nella storia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gangs of Milano (foto da Sky Original)

È uscita oggi, venerdì 21 marzo, Gangs of Milano, la nuova serie prodotta da Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film che continua la storia di Blocco 181, in onda nel 2022. Otto episodi diretti da Ciro Visco che vedono la collaborazione anche di Maurizio Pisciottu (il rapper conosciuto come Salmo), il quale recita nei panni di Snake. La storia ha ancora gli stessi protagonisti, Bea (Laura Osma), Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero). La serie è interamente ambientata a Milano, ne racconta la violenza, l'illegalità e la divisione tra ricchezza e povertà, ma è stata girata quasi tutta a Torino per via dei costi. Questi sono alcuni dei luoghi milanesi in cui il regista ha deciso di girare una parte delle scene, come il quartiere Barona e la Galleria Vittorio Emanuele II.

Il quartiere Barona e il Blocco 181

Blocco 181 a Barona

Il quartiere Barona, nel sud di Milano, ha ricoperto un ruolo centrale nella produzione della serie Blocco 181. Anche in Gangs of Milano, qui il pubblico può ritrovare gli stessi luoghi tipici della periferia milanese, anche se ricostruiti artificialmente. Il Blocco è stato, appunto, costruito con corridoi, appartamenti e ballatoi per ricreare il contesto drammatico dal quale provengono alcuni dei protagonisti della storia.

City Life e Galleria Vittorio Emanuele II

Galleria Vittorio Emanuele II

Come dichiarato da alcuni addetti ai lavori in varie interviste, alcune scene di Gangs of Milano sono state girate in zona City Life e alla Galleria Vittorio Emanuele II anche se non senza difficoltà. A City Life le telecamere sono state sparpagliate e con lo zoom si sono creati movimenti di inquadrature dal totale al dettaglio, una tecnica usata per dare più risalto agli ostacoli visivi. In Galleria, invece, non è stato possibile posizionare i binari per le telecamere, così gli operatori hanno dovuto muoverle a mano.

Leggi anche Inchiesta ultras, Milan e Lega Serie A ammesse come parti civili nel processo a 3 tifosi rossoneri

Le scene d'azione a Cordusio

Piazza Cordusio a Milano (foto da LaPresse)

In piazza Cordusio, a due passi dalla Galleria Vittorio Emanuele II e dal Duomo, sono state girate alcune scene d'azione. Tra queste, anche uno scontro tra automobili. Le difficoltà per girare non sono mancate, dato che non è stato possibile chiudere l'area al traffico dato che i tram si fermano solo per poche ore di notte. Alla fine, le scene sono state portate a casa grazie alla direzione del regista, alla preparazione del set e alle riprese fatte in piena notte.