Dorme e mangia gratis in oltre 35 hotel: arrestato un uomo di 50 anni Un uomo di cinquant’anni è stato arrestato perché ricercato per aver truffato almeno una trentina di hotel: si fingeva un dirigente di un’azienda, prenotava il soggiorno con il pagamento al termine e poi scappava senza pagare il conto.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Avrebbe mangiato e dormito gratis in almeno trenta hotel cambiando spesso identità: l'uomo di cinquant'anni è stato così arrestato e dovrà rispondere delle accuse di truffa, sostituzione di persona e rapina. Tutti gli episodi sono avvenuti tra Torino, Savona e Genova, ma l'uomo è stato arrestato a Milano. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Genova dopo accertamenti avvenuti in Liguria e Lombardia.

Ricercato da oltre tre anni

Il 50enne era ricercato da oltre tre anni. Era stato infatti raggiunto da un provvedimento di cumulo pene. Questo era stato emesso dall'ufficio esecuzione penali di Genova. Dovrà scontare oltre cinque anni di carcere per le condanne dei reati a lui imputati. Secondo gli investigatori, il 50enne avrebbe mangiato e dormito gratis in almeno trentacinque alberghi. Questi si trovavano tra Albenga, Torino, Aosta, Vercelli, Savona e Genova.

Così truffava gli alberghi

Aveva accumulato, in appena sette mesi, 110 notti. L'iter che seguiva era sempre lo stesso: si fingeva un dirigente d'azienda, chiedeva un soggiorno di dieci o al massimo cinque giorni con pagamento al termine del soggiorno. Due o tre giorni prima del check-out però usciva e non tornava più. Raggiungeva le destinazioni con i treni e anche qui aveva accumulato diverse multe perché non comprova i biglietti. Nel 2015 aveva drogato "un amico" e gli aveva portato via i contanti presenti nel portafoglio. Aveva anche fatto la fotocopia di un documento d'identità con i dati di un'altra persone e truffato alcuni centri religiosi. E proprio in un centro di Milano è stato trovato e arrestato: i carabinieri lo hanno portato nel carcere di Bollate.