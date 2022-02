Dopo due anni di Covid, Milano ha 20.000 abitanti in meno: resiste solo un Municipio A Milano ci sono circa 20.000 abitanti in meno rispetto a due anni. È uno degli effetti del Covid, la cui pandemia ha portato ad una riduzione di residenti nel capoluogo di regione lombardo.

A Milano ci sono circa 20.000 abitanti in meno rispetto a due anni. È uno degli effetti del Covid, la cui pandemia ha portato ad una riduzione di residenti nel capoluogo di regione lombardo. Tra il 2019 e il 2020, Milano ne ha persi 12.000. Alla fine del 2021, altri 6.000 cittadini avevano lasciato la residenza. I motivi sono molteplici: alcuni riconducibili ai decessi per Covid, altri (la maggior parte) ai ritorni a casa in virtù dell'istituzione dello smart working.

Milano perde 20.000 abitanti: i dati dopo due anni di Covid

Il punto più basso, come ricorda il Corriere della sera, Milano l'ha toccato nel 2003, con solo un milione e 270.000 abitanti. Fino a prima del lockdown veleggiava verso quota di un milione e mezzo di abitanti, con il picco che ha toccato il milione e quattrocentomila: i cittadini, specialmente europei, erano maggiormente attratti dallo sviluppo della città. Poi, il crollo, le chiusure, le costrizioni a restare a casa e, quindi, la mini fuga. Le stime prevedono che la città tornerà a superare il milione e 400.000 cittadini solo nel 2036. A resistere solo il Municipio 8, il più popoloso di Milano, che ha riguadagnato 90 abitanti nel 2021, per un totale di quasi 200.000 famiglie milanesi in tutta l'area. Diversa la situazione negli altri Municipi: il peggiore è il centro storico dove ci sono meno di 100.000 abitanti. Interessante anche il dato degli stranieri in città che sono 280.819. Tra di loro, i cittadini di origine egiziana hanno superato quelli di origine filippina di un migliaio di unità (41.131 contro 40.271). I cittadini cinesi, invece, sono fermi a 33.231. A Milano, poi, pare esserci un vero e proprio esercito di single. Secondo i dati riportati dal Corriere, il 44 per cento dei cittadini milanesi non sarebbe accoppiato. Gli sposati si fermano al 36 per cento.