Donna vittima di rapina in casa: la vicina la sente urlare e la salva Una pensionata di 84 anni è stata aggredita da un rapinatore mentre si trovava in casa: a sentire le urla è stata la vicina di casa che ha chiamato la polizia.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Facebook della Questura di Milano

Ha sentito urlare la sua vicina di casa e ha chiamato immediatamente la polizia. Così ha salvato un'anziana vittima di una rapina. Stando a quanto riporta la Questura di Milano, tutto è accaduto in un palazzo zona Porta Venezia. La pensionata di 84 anni è stata aggredita da un uomo mentre lei stava sistemando lo zerbino fuori dalla porta d'ingresso.

L'aggressore è riuscito a trascinarla in casa e ha iniziato a rovistare nei cassetti della cucina alla ricerca di soldi. La donna però ha urlato: le grida hanno messo in allarme la vicina di casa che ha immediatamente chiamato la polizia. Gli agenti si sono precipitati sul posto e sono riusciti a far scattare le manette al rapinatore quando ancora era nell'appartamento. Davanti al giudice è finito un ragazzo di 23 anni originario dell'Egitto.

Altra anziana vittima di una rapina in casa

Solo poche settimane fa una donna di 86 anni è stata vittima di una tentata rapina nella sua casa di via della Rose, in zona Lorenteggio a Milano. Lo scorso 21 dicembre, poco dopo le 22, qualcuno ha suonato al campanello della sua villetta. Al suo "chi è?", non ha ricevuto alcuna risposta. Insospettita, ha telefonato al vicino di casa e chiesto lui di controllare.

La donna a un certo punto ha sentito il rumore dei vetri in frantumi. A quel punto l'anziana ha visto la testa di un uomo e fortunatamente il vicino, che era ancora al telefono con lei, ha sentito tutto e chiamato immediatamente il 112: "Lo spazio era striminzito e quell’uomo non è riuscito a entrare".

Il ladro avrebbe però fatto in tempo a fare un giro della casa e a cercare di afferrare qualcosa prima di uscire e darsi alla fuga. Con sé avrebbe portato via una cassetta di arance.