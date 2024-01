Donna uccide a coltellate il marito a Martinengo: arrestata una 46enne Una donna di 46 anni è stata arrestata nella mattinata di venerdì 26 gennaio a Martinengo (Bergamo) con l’accusa di aver ucciso il marito a coltellate: il fatto è avvenuto alle prime luci dell’alba in una cascina fuori dal paese. La coppia ha una figlia di 5 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una donna di 46 anni è stata arrestata nella mattinata di venerdì 26 gennaio a Martinengo con l’accusa di aver ucciso il marito, un 56enne, a coltellate: il fatto è avvenuto in via Cascina Lombarda, in una cascina fuori dal paese della Bassa, alle primissime luci dell’alba. La coppia ha una figlia di 5 anni.

Ancora da definire i contorni della vicenda, su cui indagano i carabinieri della Compagnia di Treviglio. Secondo quanto emerso la donna, originaria della provincia di Vercelli, avrebbe problemi psichici, tanto che tre anni fa sarebbe già stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio. Ieri mattina, secondo quanto riporta Corriere Bergamo, aveva cominciato ad avere problemi: aveva delle allucinazioni, per le quali era stata accompagnata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Treviglio.