Donna trovata smembrata in 15 pezzi, nessun riscontro dalle impronte: cadavere ancora senza nome I militari, come spiegato a Fanpage.it, sta ancora vagliando tutte le denunce di scomparsa. Per poter avere qualche informazione in più però bisognerà aspettare gli esiti dell’autopsia.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora senza un nome, senza un'identità. Quel cadavere di donna, trovato smembrato in quindici pezzi, nascosto in dei sacchi di plastica e gettato come fosse spazzatura in un dirupo, non ha ancora un volto. Così come non ha ancora un volto chi l'avrebbe bruciata, smembrata e poi congelata. Un susseguirsi di azioni che per il momento non sono ancora confermate dall'autopsia, ma qualora lo fossero, denotano sicuramente un disprezzo nei confronti della vita umana. Sul caso indagano giorno e notte i carabinieri del comando provinciale di Brescia e quelli di Breno. Questi ultimi sono coordinati dal capitano Filiberto Rosano, lo stesso che ha seguito altri casi complessi come quello di Laura Ziliani.

Si cerca tra le denunce di scomparsa

Sono diversi gli obiettivi che gli inquirenti si sono prefissati: il primo è, come scritto precedentemente, cercare di risalire all'identità della vittima. L'analisi delle impronte digitali, come spiegato a Fanpage.it, purtroppo non ha dato alcun riscontro. Nonostante questo gli investigatori continuano a vagliare tutte le denunce di scomparsa. Il problema è però dato dal fatto che il ritrovamento tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo – il corpo è stato trovato nella frazione di Paline che fa parte del comune di Borno – non significa che la donna risiedesse lì o sia scomparsa da quella zona. I militari quindi non escludono che l'omicidio possa essere stato compiuto in un'altra zona della Lombardia o addirittura dell'Italia e che poi il corpo sia stato scaricato in quel dirupo.

Le ipotesi

Il secondo obiettivo è quello di capire chi possa essere il responsabile, ma non essendoci ancora gli esiti dell'autopsia e degli altri esami è ancora troppo presto per fare ipotesi. In queste ore si susseguono notizie relative a un possibile delitto passionale o ancora a un crimine commesso dalla criminalità organizzata. Per il momento però gli investigatori, considerati i tanti punti oscuri e i dubbi da risolvere, non si sbilanciano. Così come non arriva alcuna conferma relativa al fatto che la donna possa essere straniera, vittima della tratta e che sia finita in un giro molto più grande di lei. Bisognerà quindi aspettare ancora un po', prima di poter avere una risposta a tutte le domande che in queste ore si stanno susseguendo.