Cadavere fatto a pezzi trovato in dirupo a Borno, in Valcamonica: indagano i carabinieri Un cadavere fatto a pezzi è stato trovato nel pomeriggio di ieri in un dirupo usato spesso come discarica a Borno, in Valcamonica. In corso le indagini dei carabinieri.

A cura di Francesco Loiacono

Macabro ritrovamento a Borno, comune della Valcamonica in provincia di Brescia. Un cadavere fatto a pezzi è stato trovato sul fondo di un dirupo, in località Paline. A fare la scoperta, attorno alle 16 di ieri, domenica 20 marzo, è stato un passante, che si era recato sul posto utilizzato spesso come discarica. L'uomo ha visto che da un sacco nero usciva quella che sembrava una parte di un corpo umano e ha subito dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e i carabinieri. Il recupero di tutti i pezzi del corpo, che era stato tagliato in piccole parti in maniera da rendere il cadavere non riconoscibile, è durato a lungo: i pompieri hanno impiegato circa sei ore. Sulla vicenda il pubblico ministero Lorena Ghibaudo ha subito aperto un'inchiesta: il primo passo sarà cercare di dare un nome alla persona a cui appartiene il cadavere.

I carabinieri: Non effettuata l'identificazione per le pessime condizioni del corpo

In una nota i carabinieri di Brescia hanno precisato che non è ancora stato chiarito se il corpo appartenga a un uomo o a una donna, come era invece emerso da prime indiscrezioni riportate dalla stampa locale. Allo stato attuale delle indagini sono davvero pochi gli elementi in mano agli investigatori: è confermato che il cadavere era sezionato e nascosto all'interno di alcuni sacchi di plastica nera. Non è invece stata effettuata l'identificazione del cadavere a causa delle pessime condizioni del corpo. Non sono note al momento né le cause del corpo né la data del decesso e dell'occultamento del cadavere. A giudicare dall'avanzato stato di decomposizione il decesso non sembrerebbe essere recente, mentre invece potrebbe essere più recente il momento in cui qualcuno si è disfatto del corpo gettandolo nel dirupo. I carabinieri stanno iniziando ad analizzare le denunce di scomparsa della zona: le indagini si prospettano però molto lunghe e complesse, a meno di eventuali colpi di scena.