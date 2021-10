Donna trovata morta in casa dal compagno a Robecco sul Naviglio, vicino Milano: disposta l’autopsia Una donna di 34 anni è stata trovata morta in casa a Robecco sul Naviglio, vicino Milano. A fare la macabra scoperta nel pomeriggio di ieri è stato il compagno della donna, che ha subito chiamato i soccorsi: l’intervento del 118 si è però rivelato inutile. Sulla salma della 34enne è stata disposta l’autopsia.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

È rientrato in casa, un appartamento a Robecco sul Naviglio, vicino Milano, e ha trovato la sua compagna morta. La macabra scoperta risale al pomeriggio di ieri, martedì 19 ottobre. Il corpo senza vita della donna, una 34enne di cui al momento non sono state rese note le generalità, era nell'appartamento in cui la vittima e il compagno vivevano in via Ripa Naviglio Grande. L'uomo ha subito chiamato i soccorsi: sul posto attorno alle 16 di ieri sono intervenuti i soccorritori del 118, giunti a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato anche l'elisoccorso, ma tutto si è rivelato inutile: il personale medico intervenuto infatti non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 34enne.

L'ipotesi più plausibile è quella di un malore improvviso: disposta l'autopsia

Sono adesso partite le indagini per cercare di chiarire cosa sia avvenuto in quell'appartamento dell'hinterland Ovest di Milano. Per i primi rilievi sono arrivati gli agenti della polizia locale, che dovranno accertare con esattezza le cause del decesso. Al momento tutte le ipotesi restano in campo, anche se la pista più accreditata, stando a quanto riportato dalla testata "Milanotoday", è quella di un malore improvviso. La 34enne, dunque, potrebbe essere morta per cause naturali. Sulla salma della donna il magistrato di turno ha comunque disposto l'autopsia: gli esiti dell'esame autoptico potranno aiutare gli inquirenti a trovare delle risposte certe per chiudere il caso, almeno da un punto di vista giudiziario. Resta purtroppo in tutta la sua drammaticità il dolore per l'improvvisa scomparsa della 34enne in tutti coloro che la conoscevano.