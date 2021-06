Terribile evento a Milano dove una donna di 31 anni è precipitata da un edificio nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 giugno. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. La 31enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni.

La 31enne trasportata in codice rosso al Niguarda

L'allarme alla centrale operazione dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato intorno alle 00.32: una donna è infatti precipitata dal primo piano di una palazzina – non è chiaro se fosse casa sua – sita in via El Alamein, in zona Bovisasca. Sul posto sono stati inviati i medici e paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. La donna ha ricevuto le prime cure sul posto e i medici, viste le sue gravi condizioni, hanno valutato di trasportarla in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento risulta ricoverata, ma non si hanno altre notizie né se sia in pericolo di vita.

I rilievi affidati alla polizia di Milano

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine: gli agenti della questura di Milano hanno svolto tutti i rilievi del caso e stanno provvedendo a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento non è stata esclusa nessuna ipotesi: i poliziotti valutano anche la possibilità che quanto accaduto la scorsa notte sia dovuto a un gesto volontario da parte della donna. Sul caso si è aperta un'indagine così da capire cosa possa aver causato l'incidente.