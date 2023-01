Donna legata e imbavagliata durante una rapina in una sala slot: è caccia ai malviventi Una donna cinese di 40 anni, che lavora come dipendente alla “Sala Fortuna”, è stata vittima di una rapina: è stata immobilizzata e imbavagliata da tre uomini.

Una rapina con sequestro di persona. È quanto commesso da alcuni malviventi ieri domenica 8 gennaio in una sala slot di viale Monza a Milano. Vittima dell'aggressione è stata una donna cinese di 40 anni, che lavora come dipendente alla "Sala Fortuna".

La rapina messa a segno da tre uomini

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, tre uomini a volto coperto da mascherina e cappuccio sono entrati nel locale verso le 9. Una volta dentro hanno legato con un nastro adesivo la donna. L'hanno poi imbavagliata e rinchiusa nel bagno della sala slot. La donna è riuscita a liberarsi solo diversi minuti dopo, quando però i malviventi avevano già rubato 3mila euro. La 40enne ha chiamato subito il proprietario del locale e la polizia che si è messa sulle tracce dell'uomo.

Pochi giorni fa un'altra rapina

Un'episodio simile era stato commesso in via Carabelli solo qualche giorno fa. Anche in questo caso il modus operandi era lo stesso: anche in questo caso i ladri sono entrati indossando una mascherina chirurgica e la felpa del cappuccio. E anche in questo caso il locale preso di mira era una sala slot gestita da imprenditori di origine asiatica. A finire nelle mani dei malviventi era il titolare del locale: come riporta Milano Today, era stato immobilizzato in bagno con i lacci delle scarpe. Ora la polizia è al lavoro per cercare i responsabili delle due rapine.