Carol Maltesi è stata uccisa mentre girava un video per OnlyFans con il suo assassino Tramite un falso profilo, Davide Fontana ha chiesto a Carol Maltesi un video in cui era legata mani e piedi e imbavagliata. La donna si è fatta aiutare dall’ex compagno a realizzarlo e così lui l’ha uccisa.

Continua il processo a Davide Fontana per l'omicidio di Carol Maltesi, avvenuto l'11 gennaio 2022, anche se il corpo della donna è stato ritrovato soltanto il 20 marzo, perché per oltre due mesi nessuno l'aveva cercata. E durante l'ultima udienza è emerso che l'uomo l'ha uccisa mentre giravano insieme un video per OnlyFans, la piattaforma social su cui la donna vendeva i propri contenuti pornografici.

Durante le precedenti udienze del processo, in corso presso il tribunale di Busto Arsizio, era già emerso che Davide Fontana aveva creato un falso profilo su OnlyFans per richiedere alla donna un video porno con scene violente.

La piattaforma prevede, infatti, che gli account, oltre a pagare un abbonamento per avere accesso ai video pubblicati dalle creators, possano chiedere – ovviamente a un prezzo decisamente più alto e che può variare – di avere video personalizzati, descrivendo le trama.

Durante l'ultima udienza gli inquirenti hanno raccontato ai giudici che il giorno dell'omicidio i due, che avevano avuto una relazione, stavano girando un video richiesto dall'uomo tramite il suo falso profilo.

Fontana, tramite il suo falso account, avrebbe quindi chiesto alla Maltesi un video in cui lei veniva legata sia con le mani che con i piedi e imbavagliata con il nastro adesivo sulla bocca. In questo modo per lui, che era presente mentre lei lo girava, è stato più facile colpirla e ucciderla.

Con lo stesso metodo Fontana si sarebbe impossessato del numero per sbloccare il telefono della Maltesi e così ha potuto rispondere ai messaggi di chi le scriveva (nessuno l'ha chiamata per oltre due mesi) al posto suo e far credere che fosse ancora viva.

Un altro video per OnlyFans, sempre richiesto dall'account falso, prevedeva infatti che a un certo punto lei utilizzasse il proprio telefono e così Fontana avrebbe potuto carpirne il codice, senza doverlo chiedere a lei e insospettirla.