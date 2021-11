Donna investita da una ruspa a Vanzago: Maria Mazzei è morta dopo l’arrivo in ospedale È morta poco dopo l’arrivo in ospedale Maria Carmela Mazzei, la donna investita da una ruspa ieri 24 novembre a Vanzago. Troppo gravi le ferite ripostate dall’incidente.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta Maria Carmela Mazzei, la donna investita da una ruspa ieri 24 novembre a Vanzago, in provincia di Milano. La 74enne, pensionata residente a Pregnana Milanese, è morta nella tarda sera all'ospedale Niguarda dove è stata ricoverata già in gravissime condizioni. Inutili purtroppo i tentativi dei medici per salvarle la vita.

All'arrivo dei soccorsi la donna era cosciente

La tragedia si è verificata attorno alle 9.15 in via Milano, all'altezza del civico 2. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna stava passeggiando quando è stata urtata da una ruspa in fase di manovra: la donna è caduta andando a sbattere fortemente la testa a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi: una volta sul posto i sanitari non hanno giudicato gravi le condizioni dal momento che all'arrivo dei soccorsi e della polizia locale di Milano la donna era cosciente. I gravi traumi all'addome, al bacino e alle gambe sono peggiorati però dopo alcuni minuti: la donna infatti è stata portata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove è stata subito sottoposta a operazione. Purtroppo le lesioni erano troppo gravi: la donna è morta poco dopo. Ora gli agenti di polizia sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto: il conducente della ruspa è già stato ascoltato. Si cerca di capire secondo per secondo la dinamica dell'incidente grazie anche agli impianti di videosorveglianza della zona. Restano da capire ancora eventuali responsabilità: la ruspa stava facendo manovra e molto probabilmente né il lavoratore né la donna hanno notato il pericolo. Poi l'impatto che ha fatto cadere la donna facendole sbattere fortemente la testa a terra.