Donna incinta e compagno rapinano un compro oro e aggrediscono il titolare: arrestati Un uomo di 26enne e la sua compagna incinta è stata arrestata con l’accusa di aver messo a segno una violenta rapina ai danni del titolare di un compro oro.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno assalito un compro oro di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove sono entrati fingendo di voler acquistare un lingotto d'oro. Così sono finiti in manette per rapina, lesioni aggravate e calunnia un 26enne egiziano e la sua compagna, una 26enne romena incinta.

Le manette per loro sono scattate al termine della indagini della Questura di Monza: l'accusa di aver messo a segno una violenta rapina a un compro oro della città dell'hinterland milanese. Per lui si sono aperte le porte del carcere mentre per lei sono stati concessi i domiciliari.

La rapina in un compra oro

I fatti risalgono allo scorso 20 settembre. La giovane coppia è entrata nel compro oro e il titolare, 44enne egiziano, ha mostrato loro un mattone d'oro del peso di mezzo chilogrammo da circa 30mila euro. Quando era ancora in corso la trattativa la donna ha preso il lingotto e lo ha messo subito in borsa. I due poi hanno tentato la fuga.

L'aggressione al titolare

Il titolare ha cercato subito di fermarli ma è stato picchiato violentemente: è stato preso a calci e pugni. L'uomo, in seguito alla rapina ha riportato la frattura di tre costole ed ecchimosi varie, con una prognosi di 30 giorni.

Gli agenti di polizia sono riusciti a identificare i due rapinatori quando sono arrivati in pronto soccorso all'ospedale San Gerardo di Monza dove si sono fermati per ricevere le medicazioni a causa di alcune lievi ferite riportate durante la rapina.

La coppia ha poi denunciato il titolare del compra oro cercando di far cadere le accuse su di lui, ma le immagini delle telecamere di video sorveglianza del negozio li ha incastrati.