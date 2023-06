Donna ferita e abbandonata in strada: aveva litigato in auto con un uomo Una donna è stata trovata lungo la strada provinciale 27, in zona Lodi, con alcune ferite: ha raccontato di essere stata abbandonata lì da un uomo con il quale aveva litigato poco prima.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata trovata lungo il rettilineo che collega Maleo a Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi) con alcune ferite: è successo nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 giugno. La cinquantenne ha raccontato di essere stata lasciata lì da un uomo con cui aveva litigato poco prima in automobile. Non è stato ancora dato un volto a questa persona. Per il momento inoltre la vittima non ha sporto denuncia.

La vittima ha chiamato i soccorsi dalla strada

La donna ha infatti chiamato il numero unico delle emergenze 118 attorno alle 2.30 di notte: ha raccontato di essere lungo la strada provinciale 27 e di essere ferite. Sul posto sono subito intervenuti sia i carabinieri che i medici e i paramedici, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), partiti con un'ambulanza della Croce Casalese. Una volta arrivati vicino alla frazione Casenuove, hanno trovato la cinquantenne sul ciglio della strada con alcune ferite.

È stata trovata con ferite e traumi alle braccia

Gli operatori sanitari le hanno fornito le prime cure: ha spiegato di avvertire un dolore all'anca e di avere alcuni traumi alle braccia. È stata così trasferita in codice verde all'ospedale Maggiore di Lodi. Nel frattempo ha poi raccontato ai carabinieri di aver avuto un litigio con un uomo in auto: questi l'avrebbe poi abbandonata in quella zona da sola. Per il momento, però, non c'è alcuna denuncia. I carabinieri, in ogni caso, stanno approfondendo l'evento.