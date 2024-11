video suggerito

Donna di 45 anni muore in casa a Porlezza dopo aver assunto droga, indagato l’amico 38enne Una 45enne è stata trovata morta in casa a Porlezza (Como) lo scorso luglio. Per l’autopsia, il decesso è da ricondurre all’assunzione di cocaina. Un amico 38enne è indagato in quanto, secondo gli investigatori, sarebbe stato lui a cederle la dose che le è stata letale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso luglio, una donna di 45 anni era stata trovata senza vita nella sua abitazione a Porlezza (in provincia di Como). La sostituto procuratrice della Procura di Como, Alessandra Bellù, aveva disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso. La perizia del medico legale aveva, quindi, stabilito che la morte era da attribuire all'assunzione di cocaina che le era stato fatale. Ora, i carabinieri hanno indagato un amico 38enne della vittima con l'ipotesi di reato di "morte come conseguenza di altro delitto", in quanto sarebbe stato lui a cederle la dose. Lui, però, nega ogni accusa.

Il decesso della 45enne era apparso subito poco chiaro e per questo motivo la magistrata aveva disposto l'esame autoptico sul corpo. La donna era molto conosciuta in paese ed era titolare di un locale pubblico. L'esito dell'autopsia, ora agli atti, ha attribuito la responsabilità della morte alla dosa che il 24 luglio avrebbe assunto in casa. Come riportato da Il Giorno, secondo i carabinieri di Porlezza a cedere alla 45enne la sostanza sarebbe stato un amico di 38 anni.

Per questo motivo, martedì 26 novembre i militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, residente nell'Alto Lago. Al suo interno, sono stati trovati circa 30 grammi di hashish e due grammi di marijuana. Il 38enne, che rigetta ogni accusa, ora risulta indagato con l'ipotesi di "morte come conseguenza di altro reato".

Le indagini, intanto, sono ancora in corso. Gli investigatori si concentrano, in particolare, sulle frequentazioni della donna, sia nel giorno della morte che nell'ultimo periodo. Ora si attendono altre consulenze.