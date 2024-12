Donna 38enne trovata morta in casa nel Pavese, indagini in corso: disposta l’autopsia

video suggerito

Una donna di 38 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua casa di Lungavilla, in provincia di Pavia. A segnalarla è stato l'uomo 57enne con cui conviveva. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima e ha aperto un fascicolo per "morte in conseguenza di altro delitto".

Questa mattina Emanuela Marrulli, una donna di 38 anni, è stata trovata morta nella cucina di casa sua a Lungavilla, un comune nell'Oltrepò pavese, dove viveva insieme a un uomo 57enne. La Procura di Pavia, come racconta il quotidiano "La Provincia Pavese", ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di "morte in conseguenza di altro delitto" e ha poi disposto un'autopsia per chiarire le possibili cause del decesso.

La donna è stata trovata dall'uomo con cui conviveva

A trovare la donna senza vita sarebbe stato il suo convivente, un uomo di 57 anni. Rientrato in casa dal lavoro alle 20:00, l'avrebbe vista sul pavimento della cucina e avrebbe poi allertato le autorità. Sul caso indagano ora i carabinieri, con il coordinamento dalla sostituta procuratrice Diletta Balduzzi, che ha richiesto l'esecuzione di un'autopsia per cercare di chiarire i motivi della morte.

Cosa sappiamo della vittima

Della vittima, Emanuela Marrulli, per il momento sappiamo soltanto che aveva 38 anni e che viveva con il compagno a Lungavilla, in provincia di Pavia. La donna, a causa di una tossicodipendenza, si trovava in cura al Serd, un centro specializzato nei Servizi per la cura di dipendenze. I familiari non pensano che possa essersi trattato di un caso di suicidio. In particolare il fratello ha chiesto che venga fatta verità per la sorella.

In attesa dei risultati dell'autopsia, i carabinieri continuano a indagare sul caso.