Donna accoltellata al collo dall'ex dopo una lite in strada: salvata da un camionista di 21 anni Una donna è stata accoltellata al collo dal suo ex compagno di 53 anni al termine di una lite scoppiata in strada: l'ha salvata un camionista di 21 anni e l'equipaggio della Croce Rossa che passavano proprio in quel momento in zona.

A cura di Giorgia Venturini

Ennesima violenza sulle donne. Una donna è stata accoltellata dal suo ex compagno di 53 anni, residente nel Modenese. Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe accaduto nella tarda mattinata di lunedì 2 dicembre lungo la strada vicina al ponte Po che collega Guastalla e Dosolo, nel Mantovano. La donna, una 45enne residente a San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana in provincia di Mantova, avrebbe accettato di incontrare l'ex compagno per "chiarire" la loro situazione sentimentale. Ma purtroppo una volta insieme – come riporta Il Corriere della Sera – l'uomo avrebbe accoltellato al collo la donna ferendola gravemente.

Dalla ricostruzione di quanto accaduto, i due si sarebbe incontrati e sarebbero partiti insieme su una moto per poi raggiungere dopo una decina di chilometri il ponte tra Dosolo e Guastalla. Qui sarebbe scoppiata una discussione animata tra i due tanto che a un certo punto il 53enne avrebbe estratto un grosso coltello da cucina e avrebbe accoltellato al collo la ex. Fortunatamente i passanti si sono subito accorti di quello che stava accadendo: è stata salvata da un camionista di 21 anni e da un equipaggio della Croce Rossa che proprio in quel momento stavano passando lì vicino. Hanno visto l'aggressore a cavalcioni sulla donna con il coltello in mano, mentre la vittima gridava aiuto.

L'uomo è poi scappato, ma la fuga è durata poco. Nella sera di lunedì è stato arrestato vicino a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. La donna subito era stata portata in ospedale. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Proseguono le indagini: sembrerebbe che la donna era vittima da tempo dell'uomo che non accettava la fine della loro relazione.