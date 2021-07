Per la giornata di domenica 11 luglio potrebbero essere a rischio i treni regionali e anche il collegamento con l'aeroporto di Milano Malpensa: i disagi sono causati da uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord. E proprio per questo motivo l'azienda sconsiglia di viaggiare in treno. Lo sciopero infatti potrebbe portare alla cancellazione di numerosi treni regionali e suburbani.

Trenord: Ragioni incomprensibili e che procurano disagi

"Ancora una volta – scrive l'azienda Trenord in una nota stampa – le rappresentanze sindacali scelgono di procurare il maggior disagio possibile ai viaggiatori che, specialmente in un giorno festivo d'estate, desiderano raggiungere località di svago dopo i mesi duramente segnati dalla pandemia". L'azienda definisce questa azione "ostile" per ragioni che sono "incomprensibili" e "contrarie" a ogni innovazione del servizio e del lavoro.

Non saranno previsti autobus sostitutivi

"Trattandosi di un'agitazione sindacale indetta in un giorno festivo – continua Trenord – l'azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia". Saranno solo previsti degli autobus sostitutivi, ma che non faranno fermate intermedie, per l'Aeroporto di Milano Malpensa. I mezzi saranno previsti tra le stazioni di Milano Cadorna e Stabio e da e per l'aeroporto di Malpensa. Tutto ciò che riguarderà lo sciopero, le informazioni sulla circolazione ed eventuali cancellazioni saranno comunicate sul sito o sull'App Trenord. Anche nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori, verranno date ulteriori notizie.