Diventa prete a 74 anni dopo aver vissuto da eremita: domenica 10 settembre celebra la sua prima messa Giambattista Ferro ha scoperto tardi la sua vocazione e, dopo aver vissuto da eremita “radicale” per sette anni, domenica 10 settembre dirà la sua prima Messa.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Ormai Giambattista Ferro è Don Giambattista a tutti gli effetti, da quando – alla fine di giugno di quest'anno – è stato ordinato sacerdote dal vescovo Douglas Regattieri nella cattedrale di Cesena. Ma per arrivare a prendere i voti ha aspettato ben 74 anni, alcuni dei quali trascorsi completamente da eremita. Domenica 10 settembre dirà la sua prima messa nella chiesa di Cerete, in provincia di Bergamo.

Giambattista Ferro ha vussuto 7 anni da eremita

Nato nel 1950 nella Bergamasca, da bambino si è trasferito con la famiglia a Milano Marittima e ha studiato per diventare insegnante di religione nelle scuole. Attività che ha svolto per gran parte della sua vita a Sassuolo. Prima di decidere, nel 2016, di trasferirsi nell’eremo di Sant’Alberico, sull’Appennino tosco-emiliano, in provincia di Forlì-Cesena.

Lì ha vissuto per ben sette anni da eremita "radicale", senza né telefono né internet. Gli unici contatti con l'esterno li aveva la domenica, quando andava ad assistere alla Messa a Sant’Agata Feltria, dalle clarisse francescane di clausura. "Avverto il bisogno di sentire la comunità. In quella liturgia tocco l’afflato della Chiesa. Qui all’eremo ho un incontro personale con il Signore", aveva dichiarato al settimanale diocesano Corriere Cesenate.

Domenica la sua prima messa da sacerdote

In quei sette anni ha però maturato la decisione di voler prendere i voti e diventare prete, nonostante l'età. Intrapreso il percorso, Ferro è quindi stato ordinato sacerdote lo scorso 24 giugno, a ben 74 anni di età. Per la sua prima messa da celebrante, però, ha deciso di tornare in Val Seriana, dove è nato.

Don Giambattista celebrerà la sua prima funziona alle 17 di domenica 10 settembre nel santuario di Santuario di Novezio, in una piccola frazione di Cerete. Tuttavia ha già detto che la sua esperienza sacerdotale sarà prevalentemente eremitica.