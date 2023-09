Distrugge una finestra e irrompe nella casa dell’ex, 23enne arrestato per stalking Un 23enne ha sfondato una finestra e ha fatto irruzione nella casa dell’ex e di sua figlia nel Comasco. La donna ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti arrestando il giovane per stalking.

A cura di Enrico Spaccini

Un 23enne è stato arrestato con l'accusa di stalking dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Como. I militari sono intervenuti nella serata di mercoledì 27 settembre in un appartamento nel Triangolo Lariano, ovvero l'area tra i due rami del lago di Como, su segnalazione di una 51enne. Il giovane sarebbe entrato nell'abitazione della donna, mentre dentro c'era anche sua figlia minorenne, sfondando una finestra. Il 23enne si trova ora in carcere a Bassone e nelle prossime ore sarà interrogato dal gip.

Il rapporto violento tra il 23enne e la 51enne

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, coordinate dalla pm Antonia Pavan, il 23enne di origine egiziana aveva avuto una relazione sentimentale con la 51enne, italiana. Nel loro rapporto non sono mancati episodi violenti e, alla fine, la donna aveva deciso di allontanarsi da lui.

Tuttavia, la sera del 27 settembre, il 23enne si sarebbe presentato di nuovo all'abitazione della donna cercando di entrare. La 51enne era in casa in quel momento, insieme a sua figlia minorenne, e avrebbe cercato in tutti modi di tenere quell'uomo fuori.

L'intervento dei carabinieri e l'arresto per stalking

Ad un certo punto, però, il giovane sarebbe riuscito a entrare sfondando la finestra della cucina. Spaventata, la minorenne sarebbe scappata chiudendosi in camera. Non sapendo più come gestire quell'uomo, la 51enne ha chiamato i carabinieri chiedendo un loro intervento immediato.

I militari sono accorsi in aiuto della donna e hanno arrestato il 23enne. Condotto in carcere al Bassone, è in attesa dell'interrogatorio con il gip e per lui l'ipotesi di reato è di stalking.