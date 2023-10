Sfonda la finestra della sua ex compagna per entrare in casa: arrestato per stalking Un uomo di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di stalking e violazione di domicilio aggravata ai danni della sua ex compagna: aveva sfondato le inferriate della finestra al piano terra per entrare a casa della donna.

A cura di Giorgia Venturini

Da tempo subiva le molestie e le minacce da parte dell'ex compagno che la riempiva di chiamate e appostamenti fuori casa. Fino a quando non ha chiesto l'immediato intervento dei carabinieri perché l'uomo le aveva forzato le inferiate e stava entrando in casa sua. Ora un uomo di 48 anni è finito in carcere a Mantova con l'accusa di stalking e violazione di domicilio.

L'intervento dei carabinieri e l'arresto

Gli ultimi fatti risalgono al pomeriggio del primo ottobre: i carabinieri sono arrivati a casa della donna e hanno trovato il 48enne che era già riuscito a entrare nell'appartamento scardinando le inferriate di una finestra del piano terra. L'uomo è stato subito perquisito e in suo possesso i militari hanno trovato gli arnesi utilizzati per compiere l'inflazione. Fortunatamente l'intervento dei carabinieri ha permesso di salvare la donna.

La donna aveva già presentato denuncia

Da ulteriori accertamenti è emerso che l'ex compagna aveva già in precedenza presentato denuncia: l'uomo infatti dopo la volontà della donna di porre fine alla loro relazione aveva iniziato a molestarla e minacciarla mediante ripetuti messaggi e chiamate. Fino ad arrivare a fare appostamenti sotto casa. Tanto che la donna era stata costretta ad allontanarsi temporaneamente dall’appartamento e soggiornare per un po' di tempo da un'amica. La donna però tornata a casa sua si è vista l'uomo sfondare la sua finestra. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere.