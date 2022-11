Distratto da una chat erotica travolge e uccide una 53enne: condannato autista Un conducente di Atm ha patteggiato un anno e sei mesi di carcere perché accusato di aver travolto e ucciso una donna di 53 anni perché distratto da una chat erotica.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha patteggiato un anno e sei mesi (pena sospesa), l'autista di 49 anni – originario di Monza e Brianza – che l'11 dicembre 2020 ha travolto e ucciso una donna di 53 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano.

L'uomo avrebbe inoltre offerto una cifra per risarcire la famiglia della vittima.

L'incidente e la morte della 53enne

Quel giorno il 49enne era alla guida di un bus della linea 727: intorno alle 15.30, mentre arrivava in via Gorki, ha investito Cristina Conforti. La 53enne è stata trascinata a terra per diversi metri e fino al termine della corsa.

Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costarne il decesso: le ferite riportate erano troppo gravi.

La perizia sul cellulare

Dall'inchiesta emersero alcuni dettagli sconcertanti. In base agli elementi ottenuti dai rilievi, la Procura chiese di disporre una perizia sul cellulare del conducente. Grazie all'esame svolto dalla consulente Maria Pia Izzo, è stato scoperto che il 49enne – nel momento in cui investì la 53enne – stava chattando su Facebook.

Il 49enne non aveva visto la donna perché impegnato a scambiarsi alcuni messaggi hot. Gli ultimi erano stati inviati tra le 15.20 e le 15.25 mentre i soccorsi sono stati allertati alle 15.27. L'uomo è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio stradale.

Il giudice dell'udienza preliminare Marco Formentin, oltre al patteggiamento, ha stabilito la sospensione della patente per due anni. Il 49enne, durante l'udienza, ha offerto anche una cifra di risarcimento nei confronti della sorella della vittima.