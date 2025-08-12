Discute con un uomo e lo colpisce con un martello al volto e al collo: 37enne fermato a Mantova

Gli agenti della Questura di Mantova hanno fermato un 37enne accusato di aver aggredito un uomo. Secondo gli investigatori, avrebbe colpito la vittima più volte usando un martello.

Un 37enne è stato fermato nelle scorse ore dagli agenti della Questura di Mantova con l'accusa di aver aggredito un uomo. Secondo quanto emerso finora, l'indagato avrebbe colpito più volte la vittima con un martello al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Il 37enne, pluripregiudicato, sarebbe stato trovato in possesso di vari oggetti atti a offendere tra cui proprio un martello, probabilmente quello usato nella colluttazione. Il fermo nei suoi confronti è ancora in attesa di convalida.

Una squadra Volante della Questura di Mantova è intervenuta nella mattinata di domenica 10 agosto in seguito alla segnalazione che riferiva di una persona aggredita a colpi di martello. Gli agenti giunti sul posto avrebbero trovato la vittima in stato di agitazione, con ferite al volto e al collo, e con vari segni di colluttazione. L'uomo avrebbe spiegato di aver avuto una discussione per futili motivi e a un certo punto il rivale aveva estratto un oggetto simile a un martello con cui lo avrebbe colpito per poi darsi alla fuga.

I poliziotti hanno ascoltato la descrizione del presunto aggressore fornita dalla vittima e l'hanno ricollegata subito a un uomo già sotto l'attenzione dei carabinieri per condotte simili. Gli agenti lo hanno rintracciato nei pressi di piazza Lega Lombarda a Mantova: si tratterebbe di un 37enne di origine nigeriana che, durante la perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di un martello, forse lo stesso usato nella colluttazione.

Il 37enne, pluripregiudicato anche per reati di traffico di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate, minaccia e danneggiamento, è stato identificato presso gli Uffici della Questura di Mantova. Nei suoi confronti è stato disposto il fermo, ora in attesa di convalida.