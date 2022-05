Diciottenne si accoltella in piazza a Crema, salvata dagli amici Si è conficcata un coltello nell’addome e ha girovagato per la città. Fondamentale l’intervento degli amici che hanno chiamato i soccorsi. La giovane è ricoverata in gravi condizioni.

Immagine di repertorio

Si è piantata un coltello di dieci centimetri tra l'addome e il costato e ha iniziato a girovagare per Piazza Garibaldi a Crema, perdendo copiosamente sangue. Poi si è accasciata a terra sotto gli occhi sbalorditi dei passanti, che hanno cercato di tamponare la ferita in tutti i modi, e soprattutto degli amici che hanno immediatamente lanciato l'allarme. É accaduto ieri sera 11 maggio, intorno alle 23, nel pieno centro storico della cittadina del cremonese. Una diciottenne si trova adesso in rianimazione all'ospedale di Crema, ricoverata in condizioni critiche. Ancora da chiarire i motivi del gesto, ma dalle prime ricostruzioni sembra possa essere stato causato dai problemi famigliari della ragazza.

(Articolo in aggiornamento)