“Di mare in peggio”: si avvicina l’evento di Resq a Milano, il prossimo 3 maggio Si avvicina la data dell’evento organizzato da ResQ – People Saving People al teatro Dal Verme di Milano. Una serata per parlare di soccorso in mare e di accoglienza.

A cura di Annalisa Girardi

Credits: Resq

Si avvicina il 3 maggio, giorno in cui si terrà l'evento organizzato da ResQ – People Saving People al teatro Dal Verme di Milano, con la collaborazione dell'Associazione Veronica Sacchi e di cui Fanpage.it è media partner. Una serata per parlare di soccorso in mare e di accoglienza, oltre la retorica di difesa dei confini e dell'emergenza. Per ribadire quanto sia necessario presidiare una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, in cui anche quest'anno hanno perso la vita moltissime persone.

"Nel Mediterraneo continuano a morire gli esseri umani, le leggi e i diritti. Ci siamo uniti per dare un segno concreto e contrastare la cultura dell’indifferenza, mettendo in mare un’altra nave che sostenga donne, uomini e bambini, costretti a spostarsi da situazioni drammatiche o volenterosi di inseguire il proprio sogno, come di diritto", si legge nel sito di ResQ.

La serata del 3 maggio (l'appuntamento è alle ore 21) servirà anche a rilanciare la nuova missione della nave di ResQ, che si appresta a partire per il Mediterraneo centrale. Finora la nave, battente bandiera tedesca e già conosciuta con il nome di Alan Kurdi, ha svolto due missioni. Il primo soccorso è stato nell'agosto del 2021, a cui sono seguite diverse altre operazioni di salvataggio nei giorni successivi: in totale sono state salvate 166 persone in appena tre giorni, che sono poi state fatte sbarcare al porto di Augusta. La seconda missione è avvenuta nell'ottobre di quello stesso anno: dopo aver soccorso decine e decine di persone la nave umanitaria quella volta era sbarcata a Pozzallo.

Sul sito della Onlus è possibile consultare il diario di bordo delle missioni, per poter seguire da vicino tutto quello che accade. Ora la nave si prepara per riprendere il largo e tornare nel Mediterraneo centrale a salvare vite umane, ancora una volta.