Come funziona il nuovo biglietto ricaricabile Atm a Milano e cosa cambia dal 7 maggio con RicaricaMi Da oggi, martedì 7 maggio, a Milano sarà attivo RicaricaMi, il nuovo biglietto elettronico e ricaricabile per viaggiare in città con bus, metro e tram Atm. Tutto quello che c’è da sapere per poterlo utilizzare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Da oggi, martedì 7 maggio 2024, a Milano arriva RicaricaMi, il nuovo biglietto elettronico e ricaricabile per bus, metro e tram Atm, come annunciato dalla stessa società. Le tariffe dei prezzi non cambieranno e i vecchi biglietti cartacei si potranno utilizzare fino al 30 novembre. RicaricaMi non ha costi aggiuntivi rispetto ai biglietti precedenti, si compra e si ricarica alle casse automatiche o alle rivendite. È possibile caricarlo con massimo 30 biglietti ordinari con la stessa tariffa, fino a 5 carnet con tariffa Mi1-Mi3, e al massimo un biglietto giornaliero o uno tri-giornaliero. Per convalidarlo basta avvicinarlo ai nuovi lettori della metropolitana (quelli con cui si paga l'ingresso con carta, bancomat o telefono) e a bordo di tram, bus e filobus. Non si deve inserire nelle fessure dei vecchi biglietti.

Come funziona il biglietto RicaricaMi a Milano per bus, metro e tram Atm

Il biglietto digitale RicaricaMi non ha costi aggiuntivi rispetto ai vecchi biglietti (90 minuti di mezzi pubblici costeranno sempre 2,20 euro). Si compra e si ricarica alle casse automatiche presenti in metropolitana o alle rivendite fisiche,

Non va inserito nelle fessure dei vecchi biglietti, ma basterà avvicinarlo ai nuovi lettori della metropolitana (quelli in cui paga come la carta, il bancomat o con il cellulare) e a bordi di tram, bus e filobus.

Le tariffe per i ticket ricaricabili non cambiano

Le tariffe che si possono utilizzare con RicaricaMi rimangono invariate. Si potranno comprare:

fino a 30 biglietti ordinati con la stessa tariffa

con la stessa tariffa fino a 5 carnet con tariffa Mi1-Mi3

con tariffa Mi1-Mi3 al massimo un biglietto giornaliero o un tri-giornaliero.

Altre regole da seguire:

si possono caricare tanti biglietti per viaggiare in tutte le zone: dalla Mi1 alla Mi9 .

. non si possono caricare tariffe diverse contemporaneamente.

si possono caricare contemporaneamente. per caricare una tariffa, inoltre, bisogna prima esaurire i biglietti già caricati: ad esempio, se RicaricaMi contiene 5 biglietti Mi1-Mi3, vanno consumati tutti prima di caricare un biglietto Mi1-Mi5; si possono caricare, invece, altri biglietti della stessa zona, come altri Mi1-Mi3.

Dove comprare e ricaricare il nuovo biglietto elettronico Atm

Per comprare e ricaricare il nuovo biglietto digitale RicaricaMi è necessario recarsi:

alle casse automatiche e alle edicole in metropolitana (nelle stazioni della M4, la metro blu, le casse automatiche che vendono RicaricaMi accettano solo pagamenti elettronici, non in contanti)

e alle in metropolitana (nelle stazioni della M4, la metro blu, le casse automatiche che vendono RicaricaMi accettano solo pagamenti elettronici, non in contanti) nelle rivendite fisiche.

RicaricaMi, invece, non si può comprare né ricaricare agli Atm Point.

Come convalidare il nuovo ticket per bus, metro e tram

Per convalidare il biglietto elettronico RicaricaMi è necessario avvicinare la tessera ai nuovi lettori posizionati sui tornelli della metropolitana o a bordo di tram, bus e filobus. Non vanno inseriti nelle fessure per i vecchi biglietti, ma vanno utilizzati i lettori in cui è possibile pagare il biglietto con la carta di credito.

I nuovi convalidatori a bordo dei mezzi e nelle stazioni della metro sono universali, ovvero lo stesso lettore legge tutti i biglietti: quelli ricaricabili, gli abbonamenti, le carte di credito, i bancomat, orologi e telefoni. Per evitare di ricevere addebiti indesiderati, basta avvicinare il biglietto o la carta o il dispositivo che viene utilizzato. È sconsigliato appoggiare borse, zaini o portafogli che contengono altre o diverse carte di credito.

Il biglietto RicaricaMi non è nominativo, può essere usato da più persone contemporaneamente, ma non può essere passato ad altri viaggiatori che percorrono la stessa tratta. In questo caso non funziona se non per una sola persona.

Come sapere quanti biglietti ci sono su RicaricaMi

Per sapere quanti biglietti sono presenti all'interno di RicaricaMi ci sono quattro metodi diversi in base al mezzo su cui si sta viaggiando:

controllare nei tornelli della metropolitana : mentre si convalida il biglietto, il lettore mostra quanti biglietti restano

: mentre si convalida il biglietto, il lettore mostra quanti biglietti restano a bordo dei mezzi di superficie : si possono vedere i biglietti restanti avvicinando il biglietto allo strumento di convalida e premendo sul tasto "Informazioni"

: si possono vedere i biglietti restanti avvicinando il biglietto allo strumento di convalida e premendo sul tasto "Informazioni" alle casse automatiche della metropolitana : basta avvicinare il biglietto al lettore e leggere quanto è segnalato

: basta avvicinare il biglietto al lettore e leggere quanto è segnalato nelle rivendite fisiche: il negoziante ha la possibilità di dire quanti biglietti restano all'interno di RicaricaMi.

Quando scadono i vecchi biglietti cartacei

Se prima del 7 maggio 2024 sono stati comprati i vecchi biglietti usa e getta, non ci sono problemi: rimarranno attivi fino al 30 novembre 2024.

Il biglietto RicaricaMi è accettato su tutte le linee degli altri operatori di trasporto nel territorio compreso dalla tariffa scelta. Trenord compresa. Le modalità per convalidare il biglietto e per fare i controlli possono cambiare in base all'operatore scelto.