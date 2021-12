Devastato il presepe di Carnago, statuina finisce su un albero Ignoti hanno devastato il presepe allestito in piazza a Carnago, in provincia di Varese. Una statuina è stata ritrovata su un albero. Indagano carabinieri e polizia locale.

Statuine a grandezza (quasi) naturale distrutte e vandalizzate. Questo l'esito di un raid che non ha ancora responsabili al presepe di Carnago, paese della provincia di Varese, allestito in piazza con la regia del Teatro Agorà della Parrocchia locale e preso di mira da ignoti negli scorsi giorni. Il Comune ha segnalato quanto accaduto alla polizia locale e ai carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare gli autori del gesto.

Presepe devastato, statuina trovata su un albero

Secondo quanto riportato dalla Prealpina, dopo i primi rilievi delle forze dell'ordine una statuina è stata trovata su un albero. Vicino all'installazione c'erano poi bottiglie di vino e bicchieri di plastica. Questo, secondo gli inquirenti, significherebbe che un gruppo di persone avrebbe bivaccato nei pressi del presepe per tutta la serata e la nottata antecedente agli eventi, forse frutto del troppo alcol ingerito. Come riporta il quotidiano varesino, nei giorni precedenti all'atto vandalico, due ragazzine di 14 anni erano state trovate a bere una birra all'interno della capanna del presepe. A Carnago però questo tipo di episodi non sono una novità. Già due anni fa problemi simili avevano indotto l'Amministrazione ad installare delle telecamere di videosorveglianza nella zona per garantire maggiore sicurezza urbana.

Il vicesindaco: Già sistemata la statuina

Ferma la condanna del vicesindaco del paese Carlo Carabelli che ha sottolineato come "abbiamo già provveduto a sistemare la statuina che era stata danneggiata ma come altri gesti, che si sono segnalati in questi giorni, spiace dover constatare che vi sia stata mancanza di rispetto sia verso il presepe che nei riguardi di chi si è impegnato per rendere più bello e vivacizzare il paese in occasione delle festività natalizie".