Deteneva illegalmente oltre mille file di materiale pedopornografico: arrestato un writer 28enne a Milano

Trovati mille file di materiale pedopornografico nella casa di un writer di 28 anni. L'uomo si trova agli arresti domiciliari a Milano con l'obbligo di utilizzo del braccialetto elettronico.

A eseguire la misura cautelare è stata la polizia locale di Milano dopo le indagini condotte dalll'Unità Specialistica del Nucleo Tutela Decoro Urbano su una rete di writer iniziata all'incirca un anno e mezzo fa quando due persone furono sorprese in flagranza mentre imbrattavano uno stabile nella zona di via Pellegrino Rossi, a poche centinaia di metri dalla fermata della metropolitana di Affori.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, gli accertamenti del nucleo investigativo avrebbero rivelato che una delle persone perquisite – il 28enne che oggi si trova agli arresti domiciliari – era in possesso di una grande quantità di materiale pedopornografico: quasi 1.000 file. L'indagato, ha spiegato la polizia locale, è accusato di aver "intenzionalmente procurato, detenuto e visionato materiale pedopornografico attraverso dispositivi elettronici personali, accedendo a contenuti illeciti tramite internet e, in particolare, attraverso gruppi, conversazioni e canali" su Telegram. Per questi motivi, l’uomo è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico, in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.