Derubato in diretta Twich a Milano, viene avvisato dai follower: arrestato il ladro Lo streamer 36enne Marco Ghini (in arte “Erkole”, quasi 100mila follower su Twich) viene derubato in piazza Duomo a Milano durante una diretta video. Ad avvisarlo del furto i fan: “Guarda che ti stanno rubando lo zaino!”

Il momento del furto in diretta Twich

Una diretta come tante. Lo streamer "Erkole", al secolo Marco Ghino, 36enne tutto muscoli di Bollate che sul social di video in diretta Twich conta quasi 100mila follower, accende la videocamera e parla con i suoi seguaci come altre centinaia di volte. Argomenti più gettonati: palestra, boxe, cibo, viaggi e vita quotidiana. Nonché sessioni live di allenamento. Stavolta si trova sui gradini del sagrato del Duomo di Milano in compagnia di un'amica, e insieme a lei chiacchiera con chi lo sta guardando in quel momento. È mezzanotte e mezza di martedì sera. Finché non lo avvicina un ragazzo: "Scusa, sai dirmi come raggiungere Porta Venezia?". "Erkole" risponde, si distrae. E alle sue spalle intanto piomba un ragazzo con una t-shirt celeste, complice del primo individuo. Si china, prende lo zaino del 36enne e scappa. Tutto questo sotto gli occhi dei fan: sono proprio loro a segnalare il furto in diretta. "Guarda che ti stanno rubando lo zaino!", gridano.

Il ladro arrestato

Allertato dai fan, "Erkole" si ribella. Reagisce, e riesce a bloccare il ladro – che viene arrestato subito dopo dalle volanti intervenute sul posto. L'altro, invece, è riuscito a scappare con lo zaino in mano. "A livello materiale, nello zaino c’erano un paio di mutande, uno di calze, il tabacco, le cartine, i filtri. L’unica cosa che posso fare, è vedere se è in qualche cestino", ha detto lo streamer ai suoi fan in una seconda diretta, che ha seguito la denuncia alla polizia.