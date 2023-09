Denunciato per maltrattamenti evade dai domiciliari per tornare dai genitori: arrestato di nuovo Un uomo di 47 anni è evaso dai domiciliari per tornare a bussare alla porta dei genitori che lo avevano denunciato per maltrattamenti in famiglia: per lui sono di nuovo scattate le manette.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per due genitori che avevano il terrore di essere di nuovo vittime dei maltrattamenti del figlio. Questo infatti, già denunciato e con un divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia, è evaso dai domiciliari per ritornare dai genitori che hanno chiamato subito i carabinieri. Per l'uomo, 47 anni, sono così scattate di nuovo le manette.

I fatti sono accaduti a Sondrio in Valtellina. Il 47enne era stato già in carcere e poi ai domiciliari proprio dopo una denuncia per maltrattamenti nei confronti del padre e della madre. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, la situazione è ritornata come prima non appena all'uomo sono stati concessi i domiciliari. Nonostante il divieto di avvicinamento nei confronti della famiglia, il 47enne si era presentato ancora alla porta dei genitori. Terrorizzati che il figlio potesse fare di nuovo loro del male hanno chiamato immediatamente i carabinieri: una pattuglia era proprio in zona ed è arrivata pochi minuti dopo. Per l'uomo ora si sono riaperte le porte del carcere di Sondrio: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la nuova misura cautelare.