Davide Lacerenza prova a disintossicarsi: "Mi facevo più di due grammi di cocaina al giorno. Facevo schifo" Clotilde Bonizzoni, ha spiegato che il fidanzato Davide Lacerenza comincerà un percorso al Servizio per le tossicodipendenze il prossimo 27 maggio. La ragazza ha anche raccontato che Lacerenza dai domiciliari sta scrivendo un libro sulla sua dipendenza nel quale ha raccontato di essere arrivato a sniffare più di due grammi di cocaina al giorno.

Come chiesto dal suo avvocato, Liborio Cataliotti, Davide Lacerenza comincerà un percorso al Sert a causa della sua dipendenza dalla cocaina. Il suo ingresso è previsto per il 27 maggio. Nel frattempo Lacerenza resta agli arresti domiciliari dopo che la Guardia di Finanza avrebbe scoperto un giro di prostituzione e droga attorno ai suoi due locali, la Gintoneria e la Malmaison. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, Lacerenza avrebbe offerto ai facoltosi clienti dei suoi bar "pacchetti" a base di escort, cocaina e bottiglie costose, che venivano recapitati anche a domicilio. Con lui sono indagati e si trovano agli arresti domiciliari anche Stefania Nobile, ex compagna e "socia occulta" delle sue attività, e Davide Ariganello, suo braccio destro.

Nel frattempo Lacerenza ha deciso di cominciare un percorso di recupero dalla dipendenza. Come spiegato dalla fidanzata Clotilde Conca Bonizzoni a Telelombardia, il suo primo ingresso è stato fissato per il 27 maggio. "Speriamo che vada tutto bene, che vada tutto per il meglio" ha commentato la ragazza, che ha parlato anche dell'ultimo progetto di Lacerenza: la scrittura di un libro. "É arrivato a pagina 100 – ha detto Clotilde – Ha parlato di come ha sconfitto la droga e dà anche consigli ai ragazzi che vengono bullizzati, parlando della sua esperienza con gli haters. Quindi dà un po' di consigli alle persone sia che vogliono uscire dalla droga che quelli che ricevono molto odio da altre persone".

In uno stralcio del testo, Lacerenza racconta della sua dipendenza dalla cocaina: "Che ci crediate o no mai provato niente altro – scrive – mai una pasticca. Mai una tussi, mai md, ketami ecc…provato qualche tipo di canna ma tossivo di brutto perché non sopporto il fumo. Voi direte bè almeno questo però vi assicuro che quella schifezza della cocaina basta a rovinarti la vita". Una dipendenza, spiega, che è andata peggiorando con il tempo: "Questo è il vero problema, è che piano piano aumenti, aumenti, aumenti, non ti basta più, non la senti più. Pensate che un paio di anni fa pesavo quella che facevo ogni giorno ed era uno 0,30 gr! Adesso sicuramente ero arrivato a farmi oltre 2.00 gr al giorno. Mamma mia che schifo penso adesso che facevo".