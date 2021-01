Nessun errore nell'algoritmo di calcolo dell'Rt, mentre la Lombardia avrebbe commesso 54 volte errori, incompletezze o incongruenze nei calcoli. L'Istituto Superiore di Sanità risponde con una nota al governatore lombardo Attilio Fontana che questa mattina era tornato ad attaccare l'indicatore definito "esile" aggiungendo che "non è possibile che i destini di milioni di persone siano affidati a dati esili convenzionali e facoltativi".

L'ISS replica a Fontana

"L'Iss coordina la sorveglianza epidemiologica attraverso una piattaforma web e che sulla piattaforma è presente da mesi un manuale che chiarisce le modalità di immissione dei dati. Si precisa che solo le Regioni possono aggiornare e rettificare i dati presenti sul data-base", si legge nella nota. "L'algoritmo per il calcolo dell'Rt non è esile – chiarisce l'ISS- è basato su standard internazionali, è pubblico, reperibile sul sito web dell'ISS ed è stato illustrato a tutti i referenti regionali che hanno contestualmente ricevuto il software per la sua applicazione e l'eventuale verifica. Il sistema è in uso da trentasei settimane e nessun altra regione finora ha segnalato anomalie di questa entità sull'immissione dei dati".

Lo scontro sulla zona rossa

È solo l'ultimo capitolo dello scontro sulla zona rossa scattata "per sbaglio" in Lombardia per un errore di calcolo sulla cui paternità da giorni è in atto un rimpallo di responsabilità tra Regione Lombardia e ISS. L'ente presieduto da Silvio Brusaferro precisa anche che "per aggiornamento si intende l'inserimento o modifica di variabili suscettibili di evoluzione (es. stato clinico del paziente). Per rettifica si intende inserimento di variabili non ancora presenti (es. data inizio sintomi) o modifica di variabili inserite erroneamente. Ed è esattamente ciò che è stato richiesto alla Regione per il ricalcolo e non per la riclassifcazione in zona Arancione che non è invece di nostra pertinenza".

A Regione Lombardia 54 segnalazioni di errori

"Le Regioni – prosegue l'Istituto – hanno completa autonomia nel caricamento di aggiornamenti e rettifiche senza alcun intervento o richiesta verso l'Iss che, laddove ne abbia evidenza o sospetto, può segnalare errori, incompletezze o incongruenze alle Regioni. Si segnala, inoltre, che dal mese di maggio 2020 l'Iss ha inviato 54 segnalazioni di errori, incompletezze e/o incongruenze alla Regione Lombardia, l'ultima delle quali in data 7 gennaio 2021. La percentuale di casi incompleti per la sintomatologia (assenza di informazioni nel campo "stato clinico") è pari al 50,3% a fronte del 2,5% del resto d'Italia nel periodo 13 dicembre 2020-13 gennaio 2021″.

Fontana: Il Tar dimostrerà che abbiamo ragione

"In difficoltà per proprie mancanze, l'Istituto Superiore di Sanità continua a spostare il tiro da quello che è il vero tema, ovvero il mal funzionamento dell'algoritmo per il calcolo dell'Rt", è la replica del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta quanto sostenuto dall'Istituto Superiore di Sanità. "Uscite a orologeria con un solo obiettivo: colpire la Lombardia. Non solo dal Governo, ma ora anche da quello che dovrebbe essere un organo terzo come l'Istituto Superiore di Sanità e che invece veste sempre più i panni di una parte politica. Aspettiamo fiduciosi il giudizio del Tar del Lazio – conclude Fontana – per dimostrare che abbiamo ragione noi".