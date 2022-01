Dà vita a un folle inseguimento con la polizia, ma viene bloccato: a casa nascondeva 50 chili di droga Ha dato vita a un folle inseguimento con la polizia per le strade di Milano: dopodiché è stato fermato e, durante la perquisizione, trovato con alcuni grammi di cocaina. Dagli accertamenti è poi emerso che il 43enne avesse preso in affitto un appartamento dove sono stati trovati 50 chili di droga.

A cura di Ilaria Quattrone

Un folle inseguimento e poi il ritrovamento di quasi cinquanta chili di droga: è quanto successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 gennaio, a Milano. Un uomo di 43 anni è infatti stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dagli approfondimenti degli investigatori è poi emerso che il 43enne avesse già numerosi precedenti.

La segnalazione ricevuta dalla polizia

Sulla base di quanto riportato dal giornale "MilanoToday", gli agenti di polizia hanno ricevuto una segnalazione di un'auto sospetta che circolava in viale Stelvio: ieri quindi, intorno alle 17, si sono appostati in via Valtellina. Lì hanno notato l'arrivo di un uomo che scendeva da un'auto per salire proprio su quella segnalata. Appena si sono avvicinati al veicolo, il 43enne è fuggito via. Da lì è partito un inseguimento: l'uomo ha ignorato la segnaletica e i semafori rossi. Poi quando è rimasto bloccato nel traffico, ha fatto una retromarcia cercando di aprirsi un varco tra le auto, ma inutilmente.

Il folle inseguimento

Visto il traffico, uno degli agenti è riuscito a salire sull'auto: l'uomo avrebbe provato a ripartire, ma anche in questo caso, invano. È poi sceso dall'auto e cercato di scappare a piedi. Gli agenti lo hanno poi bloccato. Durante la perquisizione, lo hanno trovato con addosso 1.170 euro in contanti e alcuni grammi di cocaina. Da lì, hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione dove però non hanno trovato nulla. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che l'uomo aveva un appartamento in via Stelvio dove sono stati trovati 42 chili di hashish, tre chili e mezzo di cocaina e sette chili di marijuana. Il tutto era stato diviso in settanta confezioni. Sono poi stati sequestrati 3.600 euro in contanti e cinque cellulari.