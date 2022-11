Dà uno schiaffo alla moglie da ubriaco e le fa perdere un dente, arrestato Un uomo di 34 anni ha pestato la moglie dopo un litigio nato in cucina. Con uno schiaffo le ha fatto cadere anche un dente. Pregiudicato, è stato arrestato mentre era ancora ubriaco.

A cura di Enrico Spaccini

Stavano litigando in cucina, per futili motivi dicono i carabinieri, probabilmente per una piastra che non funzionava. Lui, un 34enne pregiudicato, era ubriaco. Ad un certo punto la discussione è degenerata e ha aggredito la moglie. Con uno schiaffo, le ha fatto perdere un incisivo. Dopo essersi fatta medicare all'ospedale San Carlo, la donna di 35 anni ha chiamato i militari che lo hanno arrestato.

Le aggressioni

Lei ha raccontato di come viveva con quell'uomo da 15 anni e che già in passato l'avrebbe colpita. Una volta, ha detto, anche con una forbice a una gamba. Quando i carabinieri sono arrivati nel loro appartamento in via Quinto Romano, hanno trovato il 34enne ancora in stato di ebbrezza. Ora è al carcere di San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida d'arresto.

Quando è arrivata all'ospedale San Carlo di Milano, la 35enne aveva delle lievi escoriazioni sulle braccia, segno delle violenze subite durante la lite. Oltre al fatto che le mancava un incisivo, perso in seguito a un forte schiaffo scagliato dal marito. La prognosi è di sette giorni.

Il pestaggio con la chiave inglese

Una storia opposta a quella accaduta lo scorso sabato, 12 novembre, sempre nel capoluogo lombardo. Erano le 15 e una donna avrebbe iniziato a litigare, anche in questo caso per futili motivi, con un gruppo di tre uomini. Visto che gli animi cominciavano ad accendersi, il marito di lei interviene.

Cosa che non è piaciuta ai tre (un 66enne, un 43enne e un 38enne) che, afferrata una chiave inglese, hanno pestato il 43enne a sangue. Per fermale il pestaggio, è stato necessario l'intervento della polizia. I tre sono stati poi arrestati, mentre per quell'uomo si parla di trauma cranico e alcuni denti caduti.