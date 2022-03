Da oggi in Lombardia si può prenotare online la quarta dose: chi può farla Da oggi mercoledì 9 marzo la possibilità di prenotare la quarta dose del vaccino anti Covid. Ecco chi possono prenotarsi e come funziona.

A cura di Giorgia Venturini

Scatta oggi mercoledì 9 marzo la possibilità di prenotare la quarta dose del vaccino anti Covid sulla piattaforma gestita da Poste Italiane. Il via libera alla prenotazione prima e poi alla somministrazione non è per tutti: la direzione generale del Welfare di Regione Lombardia ricorda che al momento è riservata esclusivamente ai cittadini immunocompromessi dai 12 anni in su e che hanno già ricevuto le prime tre dosi. Per accedere alla quarta dose è necessario che siano passati almeno quattro mesi dall'ultima.

Come prenotare il vaccino anti Covid

Anche per la quarta dose la procedura è la stessa delle precedenti. In Lombardia è attiva una piattaforma gestita da Poste italiane a cui si può accedere dal sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Per prenotarsi servono il codice fiscale e la tessera sanitaria: inserendo queste informazioni assieme al proprio Cap (codice di avviamento postale) e al numero di cellulare sul portale si riceveranno una serie di opzioni tra cui scegliere per fissare l'appuntamento. Alla fine della procedura si otterrà un codice Qr code da stampare o salvare sul proprio dispositivo elettronico. Ci si potrà prenotare anche tramite call-center al numero 800.894.545, presso i Postamat e tramite i portalettere.

I centri vaccinali che restano attivi in Lombardia

Regione Lombardia ha fatto anche sapere che molti dei centri vaccinali sul territorio sono stati chiusi. Questo perché la campagna vaccinale prosegue bene e per via della fine dello stato d'emergenza datato 31 marzo 2022. La decisione di chiudere alcune strutture è stata adottata tramite un decreto della Direzione Generale del Welfare ed è connessa, si legge in una nota, "alla fine della fase dell’emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022". La Direzione Generale del Welfare ha allo stesso tempo fatto sapere che "l’obiettivo è quello di ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero, al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario". Ecco quindi la liste dei centri vaccinali aperti: