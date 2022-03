In Lombardia iniziate le somministrazioni della quarta dose: 70 i cittadini che l’hanno già ricevuta Sono settanta i cittadini lombardi che hanno già ricevuto la quarta dose del vaccino anti-Covid. Altri quattro sono risultati al momento non idonei mentre uno è stato esonerato.

Sono settanta i cittadini lombardi che hanno già ricevuto la quarta dose del vaccino anti-Covid. Altri quattro sono risultati al momento non idonei mentre uno è stato esonerato. Lo comunica Regione Lombardia spiegando che la platea interessata dalla somministrazione della dose booster è composta da 150.000 cittadini. Di questi, ad oggi, solo 25.000 sono vaccinabili con la nuova dose poiché la terza l'hanno ricevuta almeno 120 giorni fa. La quarta dose del vaccino contro il Covid è riservata solamente ai cittadini immunocompromessi per malattie o trattamenti farmacologici e alle persone sottoposte a trapianto d’organi.

Come prenotare la quarta dose del vaccino contro il Covid

Come detto, solo gli immunocompromessi possono prenotare la quarta dose del vaccino contro il Covid, a patto che abbiano ricevuto le prime tre e abbiano almeno 12 anni. Per prenotare la quarta dose si può consultare il proprio Centro specialistico che ricontatterà uno ad uno gli aventi diritto a partire da oggi, martedì 1 marzo. In alternativa, i cittadini potranno rivolgersi agli hub vaccinali del territorio munendosi di tessera sanitaria e codice fiscale e la documentazione necessaria. A partire dai prossimi giorni si potrà inoltre prenotare la quarta dose attraverso la piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Anche in questo caso sarà necessario dotarsi di tessera sanitaria e codice fiscale per completare l'iter.