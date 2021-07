Da domani a Milano gli orari dei negozi tornano nuovamente alla normalità: a deciderlo è stata l'amministrazione comunale del capoluogo meneghino in accordo con la Prefettura. Da giovedì 8 luglio quindi sarà sospeso il provvedimento che prevedeva orari diversificati per le attività commerciali e gli uffici. La misura era stata adottata lo scorso autunno quando la città era stata colpita in pieno dalla nuova ondata di Covid-19.

Il provvedimento sospeso grazie alla chiusura delle scuole

Il Comune infatti, per consentire il rientro a scuola degli alunni e l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici locali in sicurezza, aveva programmato di far aprire i negozi alle 10 del mattino e gli uffici a orari diversi così da non intasare i mezzi. In una nota stampa, Palazzo Marino fa sapere che "la sospensione del provvedimento si rende possibile dopo la chiusura delle scuole che ha significativamente diminuito l'afflusso di utenti sulla rete di trasporto pubblico".

Potrebbe tornare in vigore a settembre

Proprio per i mezzi pubblici, considerato l'ingresso della Lombardia in zona bianca, è stata innalzata la capienza che dal 5o per cento è passata all'80 per cento. Nel comunicato stampa si legge inoltre che il provvedimento partirà da domani e resterà in vigore fino alla riapertura delle scuole e delle università. Ovviamente, spiegano sempre dall'amministrazione, le misure resteranno condizionate "dall'evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e territoriale e dal conseguente quadro normativo di riferimento". Qualora dovessero aumentare i contagi, non si esclude che il provvedimento venga riadottato tempestivamente.