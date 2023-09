Custode spaccia droga in un palazzo di piazza Duomo a Milano: la cocaina nascosta in una scatola di lampadine Un custode di 33 anni è stato arrestato per spaccio di droga: in portineria nascondeva 19 grammi di cocaina in una scatola di lampadine.

Nascondeva la cocaina all'interno del gabbiotto della portineria di un palazzo in piazza Duomo a Milano dove lavorava come custode. A trovare la droga sono stati gli agenti di polizia con l’ausilio dell’unità cinofila. Ora per un uomo di 33 anni sono scattate le manetta per detenzione ai fini di spaccio.

Come gli agenti hanno scoperto lo spaccio di droga

Stando a quanto spiegano i poliziotti, il 33enne era dedito allo spaccio di cocaina nelle ore pomeridiane e serali. Gli agenti, operativi in zona piazza Duomo per le attività di contrasto allo spaccio, hanno notato che il ragazzo attorno alle 17.20 di ieri lunedì 4 settembre si trovava all'esterno dello stabile e si guardava attorno suscitando non pochi sospetti. Appena si è accorto della presenza degli agenti e ritornato con gran fretta nella portineria del palazzo all'ingresso.

La cocaina nascosta in una scatola di lampadine

I poliziotti della Sesta Sezione "Contrasto al Crimine Diffuso" della Squadra Mobile hanno così deciso di intervenire e fermarlo. Con l'aiuto dell’Unità Cinofila Antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno perquisito il gabbiotto: qui hanno trovato poco dopo in una scatola di lampadine un involucro in cellophane trasparente contenente 19 grammi di cocaina e diverse bustine trasparenti per il confezionamento della sostanza stupefacente.

E ancora: gli agenti hanno sequestrato al 33enne anche 100 euro trovati all'interno del borsellino, mentre altri 500 euro sono stati trovati all'interno in un sacchetto di carta nella tasca dei pantaloni. Il custode è stato così subito fermato e nella giornata di oggi martedì 5 settembre è stato giudicato per direttissima. Dagli accertamenti della polizia è emerso che l'uomo aveva dei precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.