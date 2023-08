Crollano gli scaffali con 25mila forme di Grana Padano: trovato morto il titolare Giacomo Chiapparini Giacomo Chiapparini, 75 anni, è stato trovato morto dopo esser stato travolto dagli scaffali del suo caseificio: nella serata un effetto domino ha fatto cadere 25mila forme di Grana Padano.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo una notte di ricerche è stato trovato morto Giacomo Chiapparini, il 75enne rimasto travolto dagli scaffali della sua azienda in via Graffignana, a Romano di Lombardia. Tutto è accaduto alle 21 di ieri domenica 6 agosto quando con effetto domino sono crollati gli scaffali che sorreggevano 25mila forme di Grana Padano. Chiapparini stava lavorando proprio nel magazzino ed è rimasto travolto dalle pesanti forme di formaggio. Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ma sono state necessarie ore per trovare il corpo dell'uomo. Nulla sono serviti i tentativi per salvargli la vita. Molto probabilmente l'anziano è morto poco dopo esser stato travolto dagli scaffali.

L'intervento dei vigili del fuoco

Intanto si sta cercando di capire cosa sia accaduto: la scaffalatura avrebbe ceduto per cause ancore tutte da verificare, certo però è che avrebbe creato un effetto domino facendo poi crollare tutto. Ad accorgersi per primo di quello che stava accadendo è stato un dipendente che ha dato l'allarme. Sul posto si erano precipitate 21 quadre dei vigili del fuoco e si sono messe subito alla ricerca del titolare. Poi il tragico ritrovamento: nei prossimi giorni continueranno le indagini per capire tutta la dinamica dell'incidente.

Chi era Giacomo Chiapparini

Chiapparini era conosciuto in zona: il 75enne produceva Grano Padano dal 2006 portando avanti con successo il suo caseificio. E i numeri erano da capogiro: su Granapadano.it si legge che nell'azienda "ogni giorno si mungono mediamente 270 quintali di latte per produrre 50 forme di Grana Padano per un totale di oltre 15 mila forme l’anno". L'azienda era a conduzione famigliare, anche la figlia tiene le redini del caseificio: l'azienda era stata messa in piedi dal padre di Giacomo e dai suoi sei fratelli. Erano partiti con una piccola stalla fino ad arrivare ad ottenere importanti riconoscimenti e successi.