Crolla una palazzina a Milano: erano in corso i lavori di ristrutturazione Poco prima della mezzanotte di ieri venerdì 14 luglio è crollata una palazzina di tre piano in via Amatore Sciesa a Milano: l’edificio era già stato dichiarato inagibile.

A cura di Giorgia Venturini

Una palazzina di tre piano è crollata in via Amatore Sciesa a Milano poco prima della mezzanotte. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Stando alle prime informazioni l'edificio era risultato già inagibile: al suo interno infatti erano in corso lavori di ristrutturazione. Per questo fortunatamente al momento del crollo non erano presenti persone all'interno e quindi nessuno è rimasto ferito. Sul posto però c'è ancora l’unità cinofila per accertarsi che non ci siano eventuali persone sotto le macerie.

L'edificio si trovava all'interno di una corte vicino al Tribunale di Milano. Alcuni residenti della zona hanno precisato di aver sentito puzza di gas e poi il forte boato dovuto al crollo del palazzo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati in poco tempo anche i sanitari del 118 in prevenzione e polizia.